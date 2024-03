"In scena sarò un ’angelo’ nel nome di Sara"

Gentilini, com’è nato il suo coinvolgimento?

"La mia parte, voluta da Emanuela, sorella di Sara, e moglie di mio fratello Mirco, è stata inserita in un secondo momento rispetto alla prima stesura dell’opera. Io e il regista, Gianni Guardigli, abbiamo lavorato insieme a questa idea, costruendo il mio cameo in modo che potessi valorizzare ulteriormente uno spettacolo che già in partenza era molto potente".

Che tipo di ruolo reciterà?

"Oltre alle tre attrici sul palco che interpreteranno Sara, la sorella Emanuela e la loro madre io sarò un personaggio che simboleggia un’entità eterea, la definirei quasi angelica. Il mio ruolo sarà quello di mettere in contatto il mondo materiale con quello spirituale".

Un moderno Caronte, traghettatore di anime?

"La mia presenza è simile a quella di Caronte nella Divina Commedia ma in chiave positiva: poiché accolgo Sara nella luce e la metto in contatto con la sua famiglia terrena. Un’entità che aiuta a dare un significato più profondo alla narrazione".

Che rapporto aveva con Sara?

"Con Sara ho sempre avuto una grande sintonia e alcuni punti in comune: entrambi abbiamo avuto ambizioni lavorative che ci hanno portato fuori Forlì e in giro per l’Italia. Inoltre, quando ho iniziato a studiare danza ho incoraggiato anche lei a farlo; si era molto appassionata al ballo. Gli impegni quotidiani ci avevano portato lontano ma ho sempre avuto notizie di lei da mia cognata Emanuela".

Qual è il messaggio che vuole lasciare allo spettatore?

"Mi auguro che il nostro contributo sia quello di far nascere amore, non nel senso romantico ma fattivo, anche dalle vicende tragiche come quella capitata alla nostra famiglia. Spero che la nostra storia possa generare altro bene perché il dolore della scomparsa di Sara non vada sprecato".