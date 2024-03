In sella alle bici fino alle antiche pievi

Domani primo appuntamento di un breve ciclo di pedalate tra natura e cultura. Il primo è alla scoperta di tre veri e propri scrigni di storia: le Antiche Pievi di Romagna.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 8.45 in piazza Saffi mentre la partenza avverrà alle 9 per raggiungere Ladino dove sarà possibile visitare la Pieve di San Martino (ore 10 circa), per poi raggiungere la Pieve di Santa Reparata di Terra del Sole (ore 11 circa) per ripartire alla volta di San Pietro in Arco a Villa Rovere (ore 12 circa). I tre luoghi di culto saranno illustrati da Gabriele Zelli. L’iniziativa è gratis per soci Fiab, ai non soci è chiesto un contributo di 5euro (per assicurazione e organizzazione). L’itinerario, su strade a basso traffico in parte sterrato, sarà di 25 km tra andata e ritorno. Per informazioni: fiabforli@gmail.com; 3281418267 Maura.