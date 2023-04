In ‘sella’ con Rossi Le tinte di Romacolor per realizzare il murale di Valentino

di Gianni Bonali

I colori di un’azienda forlivese celebrano una delle più grandi icone del motociclismo mondiale: Valentino Rossi. La Romacolor di via Fermi ha partecipato infatti al progetto promosso dal Comune di Tavullia, il piccolo centro in provincia di Pesaro e Urbino luogo natale del campione, che ha fatto realizzare un murale: arte e sport uniti sulla parete di un edificio nel cuore del paese.

L’opera dedicata al nove volte campione del mondo di motociclismo in tre diverse classi è stata realizzata da uno degli street artist italiani più noti: Andrea Buglisi, palermitano, capace grazie al suo linguaggio versatile di regalare emozioni immediate. Lo scorso 11 aprile Valentino Rossi ha partecipato all’inaugurazione del murale, aggiungendo la sua firma a quella dell’artista siciliano. Buglisi riprende una scritta nello stile Public Theater di New York che recita ‘To be a rock and not to roll’, celebre frase nella canzone ‘Stairway to heaven’ dei Led Zeppelin, e tradisce l’indole rock di Rossi, in uno sport in cui è sempre meglio non rotolare.

"Per noi è stata una grande soddisfazione – afferma orgoglioso Davide Borghi, socio e responsabile di laboratorio della Romacolor – essere stati parte di un progetto così importante che ci lega a un nome leggendario della MotoGP". L’azienda forlivese, da oltre cinquant’anni sul mercato, conta attualmente 14 dipendenti e due soci (l’altro è Franco Camprini) e produce pitture e vernici per l’edilizia, per il ferro e il legno. Star Deep è la vernice speciale scelta per il murale che regala colori vivaci e intensi e dura nel tempo all’esterno, senza perdere la brillantezza.

Romacolor ha un fatturato di 3 milioni e mezzo di euro, con l’Italia come mercato di riferimento. "E siamo stati scelti dalla società Wallabe Urban Art incaricata di realizzare l’opera". L’azienda forlivese vanta altri clienti prestigiosi, avendo realizzato lavori per 15 anni per l’Autodromo del Mugello "con i classici colori Ferrari. Inoltre abbiamo collaborato con Ducati e Lamborghini nella rifinitura di alcuni edifici delle famose aziende della Motor Valley". La Romacolor presenta ovviamente diverse soluzioni ai clienti, disponendo di una vasta gamma di colori e vernici "studiate nel nostro laboratorio interno, in grado di soddisfare le richieste più particolari: un’attività artigianale tailor made".

Sono stati 100 i litri di prodotto forniti allo street artist Buglisi per il murale su Valentino, un’opera che ritrae il campione con occhi grandi ed espressivi e riccioli d’oro da eterno Peter Pan. "I nostri colori blu, giallo limone e magenta hanno pienamente soddisfatto l’artista", conclude Borghi.

Tavullia ha inteso così celebrare la straordinaria carriera del ‘Dottore’, ritiratosi nel 2021, spirito libero e grande comunicatore, che ha riempito i circuiti di tutto il mondo di fans. Il prossimo 19 maggio Rossi riceverà anche le chiavi della città, con l’idea di far diventare il paese una sorta di museo a cielo aperto a lui dedicato; un ‘museo’ con i colori della Romacolor di Forlì protagonisti.