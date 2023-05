In tanti a Modigliana per la prima ‘Sfida ecologica dei ragazzi’

E’ partita ieri mattina a Modigliana da piazzale Ferrari la prima edizione della ‘Sfida ecologica dei ragazzi’, fortissimamente voluta dal consiglio comunale del ragazzi. Presenti il vice sindaco Alice Lancioli, insegnanti, genitori e carabinieri forestali. Gli alunni della primaria e secondaria di primo grado hanno utilizzato materiale messo a disposizione da Alea, fra cui gilè colorati, e si sono diretti divisi in piccole squadre in alcuni giardini comunali per raccogliere rifiuti e portarli al punto di raccolta.