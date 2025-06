In Vaticano con il Papa: "Ecco le sue coordinate"

Monsignor Livio Corazza ha incontrato per la prima volta Papa Leone XIV nell’udienza con i vescovi della Conferenza episcopale italiana in Vaticano svoltasi nei giorni scorsi e al termine l’ha anche salutato personalmente. "Un incontro importante – ha raccontato il vescovo di Forlì-Bertinoro – e ho potuto salutarlo pochi istanti. Dopo essermi presentato, ho ricordato al Papa che era già stato nella nostra Diocesi nel gennaio del 2010, quando era Priore Generale degli Agostiniani, in visita canonica alle monache di Forlimpopoli, e lui mi ha risposto subito che si ricordava molto bene di quella visita. Poi gli ho manifestato la gioia mia e della Diocesi per la sua nomina assicurandogli la nostra vicinanza e la nostra preghiera. Mi ha regalato il rosario con lo stemma di Papa Francesco, il quale a sua volta mi regalò quello con lo stemma di Papa Benedetto XVI quando sono diventato vescovo. Mi pare un piccolo segno di continuità e di cura".

Corazza ha raccontato anche del suo incontro con gli altri vescovi in attesa dell’udienza con Papa Leone XIV: "C’era un bel clima di gioia e di fiducia, una generale e condivisa accoglienza al Papa. Abbiamo aspettato il nostro turno parlando, salutandoci, abbracciandoci". Mons. Corazza, inoltre, ha ricordato alcuni contenuti del discorso del Papa ai vescovi: "Ci ha dato quattro coordinate: annuncio del Vangelo, pace, dignità umana, dialogo. Ha chiesto uno slancio rinnovato nell’annuncio e nella trasmissione della fede. Si è augurato che ogni comunità diventi una casa della pace, dove si impara a disinnescare l’ostilità attraverso il dialogo, dove si pratica la giustizia e si custodisce il perdono, una Chiesa laboratorio di pace, non solo luogo di preghiera".

Papa Leone XIV ha dato indicazioni precise anche per il compito che ogni vescovo vive come guida di una comunità. "Ci ha lasciato – ha aggiunto mons. Corazza – alcune esortazioni: proseguire nell’unità, guardare al domani con serenità e non avere timore di scelte coraggiose. Ci ha anche ricordato che nessuno può impedirci di stare vicino alle persone, di condividere la loro vita, di camminare con gli ultimi, di servire i poveri. Nessuno ci può impedire di annunciare il Vangelo, che siamo inviati a portare, perché è di questo che tutti, noi per primi, abbiamo bisogno per vivere bene ed essere felici".

Alessandro Rondoni