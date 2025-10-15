In vena di aiutare il prossimo. Benemerenza ai più attivi

Prima della seduta del consiglio comunale vera e propria, nel pomeriggio di ieri si è svolta la cerimonia di consegna delle benemerenze destinate ai donatori e alle donatrici di sangue che si sono distinti per l’alto numero di donazioni effettuate. Un dono "di una parte di sé", come ha ricordato la vicepresidente dell’Avis, Elena Rossi, che ha tenuto a fare una riflessione proprio sul valore del dono disinteressato: "Chi dona sangue e plasma dona vita, e so che la soddisfazione più grande è la consapevolezza di star aiutando qualcuno che mai si conoscerà, senza alcuna discriminazione".

Nel corso della cerimonia sono stati chiamati uno a uno per ricevere il meritato premio tutti i donatori che hanno raggiunto e superato le 120 donazioni e le donatrici che ne hanno effettuate 80 (e oltre): questo perché, per ragioni biologiche, in molti casi le donne possono effettuare meno donazioni annue rispetto agli uomini.

I venticinque donatori sono: Davide Arberini, Matteo Bonoli, Marino Cicognani, Loris Cimatti, Daniele Comandini, Gianni D’Alessandro, Roberto Dradi, Andrea Fratti, Massimo Freschi, Iuri Fucacci, Cristian Garavini, Alberto Gardini, Alberto Gorini, Giuseppe Mainetti, Andrea Meconi, Graziano Mingozzi, Gabriele Monti, Ivan Muccioli, Fabrizio Neri, Mauro Neri, Devis Paganini, Gianluca Petrini, Silvano Speronati Laghi, Alberto Suprani, Mauro Vittorietti. Le sette donatrici premiate, invece, sono: Donata Capriotti, Elisa Enrica Guidi, Laura Lazzari, Maria Assunta Logica, Moira Scarantino, Cinzia Tampellini, Patrizia Volo.

"Grazie all’Avis, a tutte le volontarie e i volontari e complimenti ai benemeriti – ha commentato il sindaco, Gian Luca Zattini al termine della cerimonia –. Siete dei presidi salvavita, un’autentica testimonianza di altruismo e servizio alla società. Finché avremo la fortuna di avervi, Forlì continuerà a essere una città con l’accento". Durante l’importante momento è intervenuta anche l’assessora al welfare, Angelica Sansavini, che ha tenuto a sottolineare la grande presenza di giovani nelle fila dei donatori, a testimonianza che il valore del dono è fondamentale anche per le nuove generazioni.

Matteo Bondi