In visita a Bologna dal cardinale Zuppi

Si è svolto il pellegrinaggio a Bologna della Diocesi di Forlì-Bertinoro, guidato dal vescovo Livio Corazza e organizzato dall’Ufficio diocesano per la pastorale del turismo di cui è responsabile Mariella Leoni. Il pullman dei forlivesi, una cinquantina, fra i quali vi era anche don Roberto Rossi, parroco di Regina Pacis e amministratore di Santa Caterina, è giunto al Santuario della Madonna di San Luca, sul Colle della Guardia, dove c’è stato l’incontro con l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, recentemente nominato presidente della Cei. Mons. Corazza ha ringraziato per l’accoglienza l’arcivescovo e il rettore del santuario, don Remo Resca, e ha anche ricordato il cammino sinodale della Chiesa forlivese.

"Avevo conosciuto Zuppi prima che fosse arcivescovo di Bologna – ha detto il vescovo – quando lo invitai a Pordenone per un incontro sulla solidarietà e l’accoglienza". E, illustrando le ultime tappe degli incontri svoltisi a Coriano, nei vari appuntamenti diocesani e dei gruppi sinodali, ha sottolineato: "La Chiesa è molto meglio di quello che sembra e di come tanti la descrivono".

L’arcivescovo di Bologna ha poi raccontato l’esperienza che sta vivendo in questo periodo. "Ha ragione mons. Corazza – ha affermato il cardinale Zuppi –, la Chiesa ha certo dei problemi, ma è molto viva, c’è tanta gente che opera il bene, coraggiosa. La Chiesa è uno spazio di gratuità, un luogo dove ci sono persone e famiglie che aiutano e insieme fanno comunità per essere una cosa sola, anche per vincere l’individualismo".

Durante l’incontro sono state ricordate Annalena Tonelli, la recente vista di Zuppi al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo a Forlì e quella al Museo Interreligioso di Bertinoro. Al termine mons. Corazza ha donato all’arcivescovo un’immagine della Madonna del Fuoco, unendola così, idealmente, alla Madonna di San Luca, e sempre nel santuario ha poi presieduto la messa. Dopo la visita alla basilica, in cui è custodita la famosa icona della Vergine con il bambino, e terminato il momento conviviale, i forlivesi hanno raggiunto il centro storico per la visita guidata, inclusa quella alla basilica di San Petronio.

Alessandro Rondoni