In visita dalla Regione I sindaci del Montone a Taruffi: "Ci stiamo sentendo abbandonati"

di Quinto Cappelli

"Abbiamo illustrato all’assessore regionale alle politiche per la montagna e al welfare, Igor Taruffi, la grave situazione del territorio collinare e montano dell’Appennino romagnolo, in particolare dei comuni di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto, riguardo alle tante strade interrotte da frane". Lo racconta il sindaco di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti, al termine dell’incontro svoltosi giovedì scorso a Portico, fra il rappresentante della Regione e i tre sindaci: lo stesso Lotti, Francesco Tassinari di Dovadola e Maurizio Monti di Portico e San Benedetto.

Aggiunge Lotti: "Abbiamo fatto notare all’assessore Taruffi che l’alluvione ha allagato gran parte della pianura romagnola, con relative città, ma che esiste anche un altro territorio, collina e montagna, massacrato dalle frane, che sembra non esistere e ormai si sente già abbandonato". Prosegue il primo cittadino di Rocca, anche a nome dei colleghi di alta e media vallata: "L’Appennino era già in difficoltà da tempo per tanti problemi che conosciamo, dallo spopolamento alla chiusura dei servizi essenziali, ma con la quasi totalità delle strade franate rischia il declino definitivo, se non arrivano i finanziamenti e i lavori di ripristino prima dell’inverno".

La risposta dell’assessore? "La Regione – ha spiegato Taruffi – non ha i fondi, che devono arrivare dal governo con la nomina del commissario". Al termine dell’incontro, il primo cittadino di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti, ha portato l’assessore regionale a fare un sopralluogo sulle due principali frane del territorio: quella di Ca’ della Via, che ha interrotto la strada provinciale 55 San Benedetto-Marradi, trascinando nel sottostante torrente della Brenzica oltre 200 metri di strada, formando un laghetto; e quella di Caprile, che minaccia la parte nord-est di San Benedetto in Alpe, lasciando ancora fuori casa una famiglia.

Racconta il sindaco Monti: "Ho illustrato all’assessore regionale che, per mettere in sicurezza la frana di Caprile e quindi dare certezza agli abitanti del paese, i tecnici hanno stimato che occorrono almeno 5,5 milioni di euro". Anche la frana che ha interrotto le comunicazioni con Marradi a circa 4-5 km da San Benedetto ha isolato nella zona dell’Acquacheta la comunità di Pianbaruccioli, dove vivono una decina di persone, fra cui due bambini, nonché diverse imprese agricole, i cui titolari hanno la necessità di recarsi nelle aziende con le macchine agricole e per accudire il bestiame.

"A questo proposito – spiega Monti – ho fatto richiesta ai vigili del fuoco di aprire almeno una pista temporanea per un passaggio provvisorio per quelli che abitano nella zona e vi svolgono attività economiche. Nei prossimi giorni dovrebbero venire per effettuare un sopralluogo". Fra l’altro la strada provinciale 55 San Benedetto-Marradi attraversa il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi e quindi è anche l’unica via per raggiungere quella parte dell’area protetta con mezzi di soccorso e pronto intervento in casi di necessità.