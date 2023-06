In vista voli per Klagenfurt

Settimane bianche partendo dall’aeroporto di Forlì. Anche se ora le attenzioni dei turisti sono rivolte alle mete estive, Forlì Airport, società di gestione del Ridolfi, sta progettando anche i collegamenti per il prossimo inverno. "Stiamo lavorando a una piccola programmazione, dal ponte dell’Immacolata in avanti, per raggiungere da Forlì, senza nulla togliere alla bellezza delle nostre Dolomiti, una delle mete sciistiche più suggestive d’Europa: Klagenfurt in Austria", dice Andrea Gilardi, direttore marketing dello scalo forlivese. Partner dell’iniziativa sarà Sigismondo Viaggi di Rimini. "Nella stagione invernale è altresì attesa un’altra, forte spinta sia dell’outgoing sia dell’incoming – prosegue il manager – . E sul 2024 non sono da escludere accordi per portare a Forlì i voli dedicati alle crociere in partenza dal porto di Ravenna". Intanto domani scattano alcune delle mete principali di questa stagione: Olbia, Alghero, Cefalonia e Tirana.