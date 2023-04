’In zir pr e’ mond’: racconti di viaggio

Questa sera alle 20.45, presso la sede dell’Auser in Via Ho Chi Min 28 (adiacente al Supermercato Conad Giardino), Forlimpopoli, Tiziana Catani e Dervis Castellucci presentano ’In zir pr e’ mond - Orissa e Ladakh’, ovvero come raccontare storie e viaggi attraverso la fotografia

e la multivisione.

Saranno cinque gli audiovisivi che i due autori presenteranno. Questi i titoli: ’Attraverso l’Orissa con la macchina del tempo’, ’Tra l’uomo

e il mare’, ’Sulle tracce delle etnie nascoste’, ’Colori e vanità’

e ’Il nostro Ladakh’.

Al termine un momento conviviale. Ingresso libero.