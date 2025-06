Inalca a fuoco, riapre il parco cittadino dopo la bonifica dell’amianto

Dissesto idrogeologico al centro, ieri, dell’audizione del ministro Pichetto Fratin in Commissione parlamentare d’inchiesta. Sul tema Rosaria Tassinari (foto), deputata e coordinatrice per l’Emilia-Romagna di Forza Italia, ha parlato di "tempistiche ormai diventate insostenibili", con un tempo medio di realizzazione per opera di 15 anni. Ha quindi rilanciato la proposta di una banca dati unica nazionale, accessibile anche ai cittadini, che consenta un monitoraggio aggiornato. Inoltre ha suggerito di valutare forme di meccanismi incentivanti e correttivi per favorire il rispetto dei cronoprogrammi da parte degli enti.