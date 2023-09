Inaugura il nuovo. Polispostivo Monti

Oggi alle 18.30 è in programma la manifestazione ufficiale di inaugurazione del rinnovato ’Polisportivo Monti’ nel quartiere Cava. L’iniziativa è organizzata dalla società ’Sport Team srl’ alla quale è affidata la gestione da parte del Comune. Interverrà, in rappresentanza dell’amministrazione, il cicesindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo. Eseguite opere per oltre 2 milioni di euro, ripartiti secondo quanto previsto dal bando in modo uguale tra amministrazione e società di gestione.