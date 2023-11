Inaugura la mostra di Boschi

All’Oratorio di San Sebastiano, in via Pace Bombace a Forlì, inaugura oggi alle ore 16.30, la mostra di Anna Boschi dal titolo ‘Anatomie auliche…’ curata da Angelamaria Golfarelli. La mostra inaugura in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. "Per questo 25 novembre - affermano le promotrici della mostra - noi donne di Udi Forlì desideriamo condividere con il pubblico la sensibilità con cui, un’artista come Anna Boschi affronta un tema tanto doloro e complesso. Nel suo lavoro, infatti, Anna tratta questo probelma con grande attenzione e rispetto entrando nelle sue opere in una dimensione di profonda connessione con il tema della violenza sulle donne. La mostra resterà aperta fino al 10 dicembre da martedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Alla Galleria Rebù di via Regnoli 52 a Forlì, è allestita a partire da oggi, fino al 9 dicembre, la mostra dell’artista Luisella Ceredi. La rassegna potrà essere visitata tutti i giorni dalle 16 alle 18.