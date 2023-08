Inaugura la mostra di don Vandi

‘Dalla Terra al Cielo’ è il titolo della mostra di 35 quadri, realizzati nell’ultimo anno da don Marcello Vandi (nella foto), che inaugurerà questa sera alle ore 21 nella chiesa del Suffragio di Rocca San Casciano. Interverranno il parroco don Giovanni Amati, il sindaco Pier Luigi Lotti, e il giornalista Vincenzo Bongiorno. La mostra sarà aperta fino al 9 settembre nei weekend (sabato dalle 21 alle 22, domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 21 alle 22). Si tratta di una personale della maturità di don Marcello Vandi, 88 anni, 46 dei quali (1976-2022) trascorsi in Venezuela come missionario, dove ha svolto non solo apostolato a servizio della Chiesa e dei poveri, ma anche opere sociali, attività culturali e scuole di pittura e ceramica.

Dopo l’ordinazione sacerdotale nel 1958, si è diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, partecipando a varie rassegne e mostre. Racconta don Marcello: "In gioventù ho fatto ritratti e paesaggi, ma è in quest’ultimo anno che ho raggiunto la maturità artistica dipingendo quadri dalla terra al cielo, ispirato sul Monte Tabor in Palestina. L’uomo cammina sulla terra, per andare verso il cielo". Fra questa bella e affascinante rassegna di ‘tornanti’ verso il cielo, sbuca anche Pantani, "un uomo fracassato, che però ha regalato ai suoi contemporanei momenti belli della vita per farli sognare".

Quinto Cappelli