Inaugura la mostra l’Acquerello

Oggi, alle ore 16, al Palazzo Morattini, in via Armelino 33, a Pievequinta di Forlì, verrà inaugurata la mostra pittorica ‘L’Aquerello’, organizzata dall’Associazione Culturale e Ricreativa Amici della Pieve. Saranno esposte opere di Cinzia Baccarini, Pierluigi Baldelli, Roberto Casadio, Egidio Tardozzi. La mostra resterà aperta fino al 2 dicembre nei seguenti orari e giorni: 19, 25, 26 novembre, 2 dicembre: ore 15-18. Alla Galleria Manoni 2.0, in Corso Garibaldi a Forlì, alle ore 17, per la rassegna Tecno-Polis, verrà inaugurata la mostra ‘Meta-Techne-percorsi d’arte e nuove tecnologie’ che ospiterà opere di vari artisti comprese quelle di oreficeria realizzate dagli studenti del Liceo Artistico e Musicale di Forlì. La mostra, allestita e curata da Alessandra Righini e Massimiliano Zuppone, resterà aperta fino al 1° dicembre.