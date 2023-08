Inaugura l’opera di Dominguez: Si chiudono i bozzoli

Si inaugura domani a Santa Sofia alle 17, ‘Si chiudono i bozzoli’ di Migra land lungo il fiume Bidente tra le località Colonia e Brusatopa. Un’opera di Oscar Dominguez in collaborazione con Matteo Lucca. Migra Land Art è un progetto di installazioni in natura. "Le opere andranno a delineare – precisano gli artisti - un percorso a tappe che corrisponde all’intrinseca natura nomade: destinate a mutare nel tempo con l’alternarsi delle stagioni. Si schiudono i bozzoli’ è un’installazione di forme organiche realizzate in canne di fiume che si aggiungono a quelle già presenti dall’estate scorsa".