Inaugurata la boutique ’Narciso’

Narciso, come il bellissimo cacciatore della mitologia greca: è questo il nome scelto dalla giovane imprenditrice Virginia Scollo per la sua attività commerciale. Una boutique di pelletteria, scarpe e accessori moda pensata per i ’narcisi’ dei giorni nostri al civico 88 di corso Mazzini, a pochi passi da piazza Saffi. Questa nuova apertura assurge a simbolo dell’ostinazione, della ferrea volontà di apportare nuova linfa vitale al centro storico della città di Forlì, che provato dalla crisi economica, dalla pandemia di Covid-19 e dalla spietata concorrenza dei grandi centri commerciali e siti di vendita online ha visto nel tempo abbassarsi diverse saracinesche.

’Narciso’ è stato inaugurato alla presenza dell’assessora alle Politiche per le imprese Paola Casara e di don Antonino Nicotra.