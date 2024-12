Inaugurata la Cucina Didattica alla Casa della Comunità di Forlimpopoli

La pratica è la migliore insegnante, un antico detto latino che oggi trova una conferma in più con l’inaugurazione della ‘Cucina didattica’ alla Casa della Comunità di Forlimpopoli. In questo luogo sarà, infatti, possibile mostrare come si realizzano quei piatti che stanno alla base di una sana e corretta alimentazione, fondamentale sia per una corretta prevenzione sia all’interno di un percorso di cura, per esempio nei disturbi alimentari. La cucina sarà utilizzata dal team multidisciplinare che già opera all’interno della casa della comunità proprio nei due ambiti sopracitati.

Per esempio da circa tre anni vengono sperimentati modelli di pasto assistito telematico, che permettono all’equipe degli operatori di assistere il paziente con una maggiore assiduità e con una maggiore capacità di entrare nei fattori domestici che possono aver condizionato l’insorgenza del disturbo: la cucina didattica è stata pertanto strutturata per poter rafforzare l’esperienza fatta fino ad oggi, rendendola così parte dell’offerta curativa.

All’inaugurazione erano presenti Giuseppe Benati, direttore del Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Forlì-Cesena, Francesco Sintoni, direttore del Distretto Sanitario di Forlì, Marina Fridel del servizio di prevenzione collettiva della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, Chiara Reali e Federica Tamarri dell’Uoisp di Forlì Cesena. "La medicina culinaria – spiegano gli operatori – è un campo della medicina basata su evidenze scientifiche che combina l’arte del cucinare con la scienza della medicina. La finalità è quella di educare sull’importanza del cibo nel prevenire e curare patologie. E’ necessario un approccio multiprofessionale che porta in cucina uno chef insieme a medici, dietisti, psicologi, infermieri, educatori e tutte le figure professionali presenti nella Casa della Comunità". La cucina didattica è stata intitolata a Paola Zani, dietista che ha sviluppato nel nostro territorio la nutrizione clinica.

"La Casa della Comunità di Forlimpopoli – ha spiegato Benati – è nata nel 2013 e si è progressivamente sviluppata attraverso un modello organizzativo di approccio integrato, multidisciplinare, di prossimità e di proattività. Al suo interno esiste da anni un servizio di ambito provinciale per disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Una scelta dettata non solo per la sua collocazione al centro del territorio provinciale, ma anche per ridurre nei cittadini l’idea di poter chiedere aiuto solo in ospedale, idea che spesso li allontana dalla cura". Nella cucina didattica è possibile operare sia per piccoli gruppi che per singoli, sia in presenza che in collegamento on line.