Una giornata molto importante, quella di lunedì, per la comunità che si raccoglie intorno alla parrocchia di San Michele, a Tredozio. Proprio qui, infatti, è stata appena inaugurata la nuova sala di comunità, frutto della completa ristrutturazione dell’ex teatro parrocchiale. Un nuovo punto di riferimento importante, soprattutto se si pensa che la chiesa è ancora inagibile dopo il sisma del settembre 2023 che ha lasciato orfani i fedeli, e non solo, di un luogo d’incontro.

Quello che ha preceduto l’inaugurazione non è stato di un semplice restauro, ma di un intervento profondo e articolato, che ha interessato diversi aspetti dell’edificio rinnovandolo completamente. Così, grazie a uno sforzo collettivo, la sala è stata trasformata in uno spazio moderno, accogliente e versatile, pensato per accogliere eventi di ogni tipo. Nuove soluzioni di illuminazione e una distribuzione più funzionale degli ambienti. Inoltre, sono stati effettuati importanti lavori di miglioramento sismico, con l’inserimento di fasce orizzontali e verticali per il consolidamento strutturale, oltre al completo ripristino del controsoffitto.

Questa rinascita, come spesso capita, non è frutto del lavoro di pochi, ma è stata possibile grazie all’impegno congiunto e alla generosità di tante persone e di tante realtà: Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana e la Caritas diocesana, ma anche La BCC Ravennate Forlivese Imolese, la Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e tanti altri donatori privati. All’inaugurazione hanno partecipato numerosi ospiti, tra cui il vescovo di Faenza-Modigliana, il presidente della Fondazione Carisp Maurizio Gardini, Michela Petrini, in rappresentanza de LA BCC, Marco Peroni, progettista architettonico e strutturale, le imprese esecutrici dei lavori, in particolare Edilzeta Srl e collaboratori, e soprattutto, tantissimi cittadini, che hanno condiviso con gioia questo momento di rinascita collettiva.

Ad arricchire ulteriormente un momento già molto carico di emozione, anche la scelta di tagliare ufficialmente il nastro in un giorno particolarmente sentito dalla comunità, che proprio lunedì ha festeggiato anche il Santo San Michele. In quella stessa data si è tenuta anche la celebrazione del sacramento della cresima per tanti giovani tredoziesi, rendendo l’intera giornata ancora più speciale per tutta la comunità.