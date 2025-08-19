Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
19 ago 2025
OSCAR BANDINI
Inaugurata la prima personale dell'artista Valentina Canali

Le opere esposte alla Galleria Michelacci, con il patrocinio dell'amministrazione, si potranno ammirare fino al 23 agosto

Le opere esposte alla Galleria Michelacci, con il patrocinio dell’amministrazione, si potranno ammirare fino al 23 agosto

Le opere esposte alla Galleria Michelacci, con il patrocinio dell’amministrazione, si potranno ammirare fino al 23 agosto

È stata inaugurata a Meldola alla Galleria ‘Luigi Michelacci’ di Meldola, in via Cavour 60/D, la personale della pittrice Valentina Canali. "Le sue opere colpiscono per la bellezza, la vivacità dei colori e le composizioni fantasiose – scrive il sindaco Roberto Cavallucci presente al vernissage – che raccontano il modo in cui guarda il mondo con i suoi occhi di ragazza. Nel pennello e nella tela ha trovato compagni di viaggio inseparabili, strumenti con cui riesce a dare forma e voce alla potenza del suo meraviglioso mondo interiore". Il primo cittadino ha ricordato con affetto il regalo ricevuto da Valentina lo scorso anno, in occasione della mostra Roccambolesca: un suo quadro che raffigura la Rocca, monumento simbolo della Città di Meldola. "Ho avuto il piacere di vedere la mostra di Canali che ha iniziato a dipingere – aggiunge l’assessore alla cultura Michele Drudi – da più di dieci anni. Per lei la pittura è un importante mezzo per esprimere e comunicare il proprio modo di vedere il mondo. La mostra è la sua prima personale e raccoglie opere diverse, che testimoniano il percorso compiuto". La mostra, realizzata con il patrocinio dell’amministrazione, si può visitare fino al 23 agosto (10-12,30 e 16-19).

o.b.

