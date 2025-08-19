Inaugurata la prima personale dell’artista Valentina Canali

È stata inaugurata a Meldola alla Galleria ‘Luigi Michelacci’ di Meldola, in via Cavour 60/D, la personale della pittrice Valentina Canali. "Le sue opere colpiscono per la bellezza, la vivacità dei colori e le composizioni fantasiose – scrive il sindaco Roberto Cavallucci presente al vernissage – che raccontano il modo in cui guarda il mondo con i suoi occhi di ragazza. Nel pennello e nella tela ha trovato compagni di viaggio inseparabili, strumenti con cui riesce a dare forma e voce alla potenza del suo meraviglioso mondo interiore". Il primo cittadino ha ricordato con affetto il regalo ricevuto da Valentina lo scorso anno, in occasione della mostra Roccambolesca: un suo quadro che raffigura la Rocca, monumento simbolo della Città di Meldola. "Ho avuto il piacere di vedere la mostra di Canali che ha iniziato a dipingere – aggiunge l’assessore alla cultura Michele Drudi – da più di dieci anni. Per lei la pittura è un importante mezzo per esprimere e comunicare il proprio modo di vedere il mondo. La mostra è la sua prima personale e raccoglie opere diverse, che testimoniano il percorso compiuto". La mostra, realizzata con il patrocinio dell’amministrazione, si può visitare fino al 23 agosto (10-12,30 e 16-19).

o.b.