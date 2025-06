Inaugurata la struttura turistica ’Il Ponte Nuovo’ a Premilcuore

Una caratteristica struttura turistica, la casa vacanze ‘Il Ponte nuovo’, è stata inaugurata sabato a Premilcuore alla presenza del sindaco Sauro Baruffi e del titolare Andrea Pretolani. Alla festa sono intervenuti anche tre artisti: Roberto Monti di Rocca San Casciano, con un’esposizione di foto artistiche dell’Appennino, Franco Gianelli, in arte Grota, pittore di Predappio Alta con opere d’arte, e Romano Neri con quadri d’autore. Si tratta del recupero di una gualchiera del XVI secolo, presso il mulino del Ponte Nuovo di Giumella, una caratteristica struttura antica nella zona della Grotta urlante, località molto conosciuta in tutta la Romagna e non solo, lungo il fiume Rabbi e a due chilometri dal paese. Al taglio del nastro, ha spiegato Pretolani, elettricista di Rocca, residente a Castrocaro : "Per ora apriamo una parte ristrutturata del grande e vecchio mulino, dove si trovava la gualchiera, che al piano terra comprende cucina, camera da letto con due letti matrimoniali e il bagno. In futuro si potrebbe prevedere anche la ristrutturazione dell’intero caseggiato". Secondo il sindaco Baruffi, "questa nuova struttura arriva ad arricchire l’offerta turistica delle strutture di Premilcuore, un paese e un territorio che puntano molto sul turismo, legato in particolare al fiume Rabbi, alle foreste e al trekking nella natura e nel verde del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi".

Quinto Cappelli