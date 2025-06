Inaugurato con la ’Sporticata’ un nuovo itinerario escursionistico

Con la seconda edizione della Sporticata, domenica, alla quale hanno partecipato 200 escursionisti da tutta la Romagna, la Pro loco di Portico ha collaudato un itinerario, che diventerà un appuntamento annuale per i prossimi anni. Spiega la presidente Lucia Santandrea: "Con questa iniziativa abbiamo aggiunto anche un ‘bellissimo itinerario’ alle nostre escursioni".

Il percorso di oltre 9 km, e con un dislivello di 500 metri, parte da Portico, raggiunge la chiesa medievale di San Pietro in Castagneto, costeggia Botaquara (un agglomerato dei Maestri Comacini del XV secolo), fino ad arrivare su Monte Orlando, sul crinale delle vallate fra Montone e Rabbi, dove si incrociano anche i Cammini di Assisi, Sant’Antonio e di Dante, scende per la Castellina, l’antica mulattiera medievale che collegava Portico e Premilcuore, per ritornare al caratteristico ponte della Maestà a schiena d’asino all’ingresso del paese. I più allenati hanno ‘macinato’ il percorso in 2 ore e mezzo. Aggiunge Santandrea: "Hanno partecipato soprattutto molti giovani e famiglie con bambini e cani, esperti di trekking, ma anche dilettanti e appassionati di ambiente e natura. Abbiamo ottenuto il consenso dell’esperto Manlio Faccini di Rocca, fondatore dell’Associazione Crinali. È piaciuta la formula di abbinare all’escursione il pranzo nei giardini pubblici del paese, a cura della Pro loco, a base di prodotti tipici locali".

