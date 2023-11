Inaugurato l’asilo nido ’La Tartaruga’: "Una risposta concreta per le famiglie"

È stato inaugurato ieri l’asilo nido ‘La Tartaruga’ alle porte del centro storico, in presenza del sindaco Gian Luca Zattini e il vescovo Livio Corazza. Tante le famiglie che hanno assistito al taglio del nastro del nuovo servizio educativo dedicato alla fascia d’età 12-36 mesi, inserito all’interno della scuola d’infanzia San Giovanni Bosco. La struttura è già attiva e accoglie 35 bambini: "Questo progetto – spiega Franco Colafrancesco, presidente di CoMete, rete di scuole cattoliche sul territorio - significa aver dato una risposta concreta alle richieste dei forlivesi". Dal prossimo anno scolastico ‘La Tartaruga’ sarà convenzionata con il Comune: "Siamo consapevoli - chiosa il sindaco Zattini - che la vera emergenza è la denatalità, le famiglie devono essere al centro delle nostre attenzioni. Per raggiungere risultati significativi occorre non demonizzare il privato e puntare all’integrazione con il pubblico".