Inaugurato un nuovo bar:: "Qui anche tanti servizi per le bici"

Ha aperto i battenti a Santa Sofia una nuova attività in via Nefetti 68. Si tratta di ‘Forcella cafè & bike piadineria’ che sarà gestita dalla Coop di comunità Rigenera che in paese gestisce già il centro sportivo di via Mascagni. "La nostra intenzione – precisano i soci Sebastiano Pepe, Jessica Balzani, Giuseppe Igbeare e Gianmarco Mazzoli – è di intercettare oltre al cliente medio anche i tanti appassionati di bici che sempre più numerosi raggiungono i nostri paesi della Val Bidente e i territori dell’appennino e del Parco nazionale. Infatti a primavera sarà a disposizione una officina per le riparazioni delle bici, il lavaggio, il noleggio delle mtb e delle e-bike e una zona doccia. Sarà a disposizione appena possibile proprio una costruzione in legno per questi servizi".

La loro è una scommessa che però si inserisce in un quadro di interventi e di promozione del turismo silel due ruote come la ‘Ciclovia del Bidente’ e ‘il vicino ‘Bike park’. Invece al bar si alterneranno tre giovani dipendenti (Alice, Francesco e Nicolò) che gestiranno dalle 7 alle 19 nei giorni feriali (ad esclusione del martedì) e dalle 8 alle 20 sabato e domenica tutti i servizi del bar dalla colazione, al pranzo e all’aperitivo con proposte che accontenteranno anche vegetariani e vegani.

Inoltre gestiranno anche il distributore di Gpl di proprietà della famiglia Fabbri, come del resto i locali, che dopo tante richieste da parte degli utenti è tornato in funzione. All’inaugurazione erano presenti tante persone e il taglio del nastro è stato effettuato dal sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi che nel suo saluto ha ringraziato i giovani gestori per lo spirito messo in campo in questa nuova avventura imprenditoriale.

o. b.