Inaugurazione della 35ª edizione dei Presepi Città di Forlì

Oggi alle 21.15 nella sala del chiostro di San Mercuriale sarà inaugurata la 35ª edizione della rassegna "Presepi Città di Forlì", tradizionale mostra curata per Natale dall’associazione "Amici del Presepio", di cui è presidente Andrea Donori.

La cerimonia di inaugurazione avrà inizio alle 20.30 con la messa presieduta dal vescovo Livio Corazza, nell’abbazia di San Mercuriale; seguirà il trasferimento nella sala del chiostro per l’inaugurazione e la visita alla mostra, che resterà aperta al pubblico dal 12 dicembre al 6 gennaio (orari: feriali 15-18.30; festivi 15-19.30) e dove si potranno ammirare numerose natività realizzate con le tecniche e i materiali più diversi da singoli, gruppi, famiglie, associazioni.

Sabato alle 10 inoltre sarà inaugurato il presepio allestito nello scalone del palazzo comunale alla presenza del sindaco, Gian Luca Zattini e delle altre autorità, e dell’abate di San Mercuriale, don Antonino Nicotra che impartirà la benedizione. Gli 'Amici del Presepio' hanno curato in città anche diversi altri allestimenti, fra cui il presepe del vescovo nella curia di piazza Dante, quello in duomo, in Fondazione Cassa dei Risparmi.

Fra gli altri si segnalano anche i presepi nella chiesa di Vecchiazzano di Franco Casadei, nella parrocchia dei Romiti presso la Celletta dei Passeri, nel piazzale della Pieve di San Martino in Strada, al Parco Incontro di via Ribolle, nella Chiesa del Suffragio di Forlì con la mostra di Presepi di Barbarulo e Sansavini.

Fra i presepi allestiti nel comprensorio vi sono quelli nella basilica di San Rufillo, nella chiesa San Pietro e Santo Spirito a Forlimpopoli, sotto le antiche mura a Bertinoro, nella chiesa di Sant’Antonio a Predappio, nella chiesa parrocchiale a Fiumana, nel Palazzo Pretorio a Terra del Sole, nella chiesa parrocchiale di San Pietro Vincoli e in altri territori di altre diocesi.

La premiazione e la consegna degli attestati della 35° edizione è prevista per sarà domenica 12 gennaio alle 15.30 nella sala Randi del palazzo comunale alla presenza del sindaco. Sono già previsti, inoltre, dei momenti di formazione con il 5° corso di Arte presepiale "tecnica della lavorazione di cartone, cemento e pietra. Il presepe tradizionale" con il docente Gennaro Cerqua, vice presidente dell’Associazione.

L’Associazione Italiana Amici del Presepio, sede di Forlì, è in via Zampeschi 122, mail aiapforli@libero.it.