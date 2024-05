Incamminati a Ravenna con Mancuso

Nell’ambito de ‘Gli incontri’ promossi dall’Accademia degli Incamminati di Modigliana, in questo caso con la collaborazione della Biblioteca Classense di Ravenna, nella sala Muratori della sua sede in via Baccarini 5, dalle ore 10 di domani, si terrà l’incontro sul tema ‘Immanuel Kant a 300 anni dalla nascita’. L’importante evento culturale è patrocinato dal Comune di Ravenna e sostenuto dalle associazioni ex Allievi Liceo Torricelli Faenza e Liceo Scientifico Oriani Ravenna. Il programma prevede i saluti istituzionali e l’introduzione di Patrizia Ravagli, presidente della Biblioteca Classense e consigliera dell’Accademia; a seguire relazione di Venerino Poletti, medico docente universitario sulle patologie polmonari e presidente dell’Accademia, che relazionerà su ‘Cosa posso conoscere: dalla filosofia alla scienza’, per finire con l’intervista di Sara Piciucchi al teologo e filosofo Vito Mancuso su: ‘Cosa ci è lecito fare, cosa possiamo sperare: considerazioni critiche’.