Incamminati a Ravenna: trasferta con il prof. Bonoli, si parla di cosmo

L’Accademia degli Incamminati di Modigliana è in trasferta oggi (ore 10) alla Biblioteca Classense a Ravenna per un incontro sul tema ‘I miti dell’origine del Cosmo’. Dopo i saluti del presidente Venerino Poletti (foto), dell’assessore alla cultura Fabio Sbaraglia e di Patrizia Ravagli presidente della Biblioteca, relazionerà Fabrizio Bonoli. Honorary Professor all’Alma Mater, Bonoli ha insegnato Storia dell’astronomia e della cosmologia all’Università di Bologna ed è professore associato dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. La riunione è in collaborazione con Aran (Associazione ravennate astrofili Rheyta)

e il patrocinio dell’assessorato del Comune di Ravenna.