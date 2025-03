Incamminati: economia e nuovi orizzonti

La tradizionale Tornata di primavera dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana si terrà domani mattina dalle ore 9,30, al teatro dei Sozofili, in piazzale Enrico Berlinguer. Come sempre l’antico sodalizio si è dato un tema di grandissima attualità: ‘Nuovi orizzonti internazionali e fattori economici’. Argomento che la cronaca rende di notevole interesse sia per le vicende nazionali che internazionali che per la presenza di due relatori d’eccezione: il senatore e già presidente della Camera dei Deputati nonché presidente d’onore dell’Accademia Pierferdinando Casini e il presidente Abi, del Gruppo Cassa dei Risparmi di Ravenna e presidente emerito dell’Accademia, il Cavaliere del Lavoro Antonio Patuelli.

Le due più sanguinanti guerre in corso e le trattative spartitorie che comportano anche un impatto economico importante per il nostro Paese e per l’Unione Europea, chiamate entrambe a sostenere spese non previste fino a poco tempo fa e a combattere la ‘guerra dei dazi’, consentono di fare un focus su quanto sta accadendo con un approfondimento che potrà permettere agli intervenuti, tutti invitati, una maggior comprensione della situazione.

All’inizio della Tornata, dopo i saluti del prof Venerino Poletti, presidente dell’Accademia e del sindaco di Modigliana Jader Dardi seguirà la consegna del ‘Vincastro d’Argento - Premio a una Vita’, onorificenza destinata all’accademico che abbia ben meritato dando valore alla sua vita. Sarà assegnata a Vittorio Alpi, classe 1956, è il presidente di Alpi S.p.A, (Finalpi) e amministratore unico di LES srl. Ad Alpi fanno capo anche le aziende industriali e le filiali commerciali estere. Laureato in economia e commercio, ha conseguito un MBA presso Arizona State University (ASU). A novembre 2023 riceve il premio "EY - imprenditore dell’anno 2023" nella categoria Modelli di Business Sostenibili. A ottobre 2024 riceve il riconoscimento di ’Visioni’ innovare oltre gli orizzonti da Confindustria Romagna. La Alpi è leader nella produzione di superfici decorative in legno composto ed è stata la prima azienda ad industrializzarne il processo manifatturiero. L’altro premiato è Gabriele Canè nato a Bologna nel 1951, si laurea in Giurisprudenza presso l’Ateneo della Dotta con una tesi in diritto del lavoro coordinata dall’amico Marco Biagi. Dal 1976 è giornalista professionista e ha diretto e lavorato in numerose testate tra cui il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giornale di Montanelli, Il Tempo, l’Agenzia di stampa Polipress; è stato condirettore del Quotidiano Nazionale e attualmente è editorialista del QN, il Quotidiano Nazionale de il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Ha vinto numerosi premi e pubblicato due libri: ‘Dove eravamo rimasti’ nel 2021 e il romanzo ‘Sarà un caso’ nel 2023. A maggio uscirà il suo terzo lavoro, ‘Trolley’.

Per informazioni e segreteria: Giuseppe Mercatali, 347.6485722, www.accademiaincamminati.it.

Giancarlo Aulizio