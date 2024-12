"Incarichi compatibili?. Si pronuncerà il Ministero"

La seduta del consiglio comunale di Bertinoro, che si è tenuto ieri sera all’interno del palazzo comunale in piazza della Libertà, è stata la prima occasione istituzionale per poter fare gli auguri di buon lavoro alla neo assessora alla cultura, parchi e pari opportunità della Regione Emilia Romagna, Gessica Allegni, da parte dei consiglieri, ma anche per esprimere preoccupazione, da parte delle opposizioni, per la situazione che si è creata con la sindaca nominata in giunta regionale e un passaggio, non ancora del tutto chiarito, che potrebbe portare i cittadini a scegliere presto un nuovo primo cittadino.

Proprio nel merito della questione è intervenuta la sindaca per ragguagliare l’assise rispetto ai passaggi che sono stati intrapresi e riguardo a quelli futuri. "Dalle verifiche fatte – ha illustrato Allegni –, dai nostri uffici e da quelli della Regione, non è prevista, né dalla legge di riferimento nazionale, né da quella regionale, effettiva incompatiblità tra l’incarico di sindaco e quello di assessore regionale, ma la sola incompatibilità tra sindaco e consigliere regionale. Per questo abbiamo inviato un quesito al Ministero per avere un parere definitivo in merito e per sapere, in caso di effettiva compatibilità tra i due incarichi, quale sarebbe il termine ultimo entro il quale dovrei dimettermi (se ritenessi di farlo) per ricadere nella finestra elettorale della prossima primavera".

Il tema dell’incompatibilità non è secondario, in quanto darebbe modo al Comune di Bertinoro di avere un passaggio di consegne dal sindaco al vice, mantenendo in carica quindi consiglio e giunta, fino alla prima finestra utile per andare al voto amministrativo. Se il Ministero dovesse invece confermare la compatibilità delle cariche, significherebbe che Allegni potrebbe fare sia la sindaca che l’assessora. Questo per legge, differente è il discorso dell’opportunità politica di farlo realmente, considerando che si tratta di incarichi estremamente impegnativi entrambi.

Si potrebbe così prospettare la possibilità di dimettersi da parte della sindaca. In questo caso, però, il periodo di tempo dal momento delle dimissioni a quello delle elezioni sarebbe gestito da un commissario appositamente nominato. Per questo motivo si è anche chiesto quali sarebbero i tempi per poter rientrare nella finestra elettorale della prossima primavera: così da avere un commissario il solo tempo necessario ad andare ad elezioni. La risposta al quesito da parte del Ministero dell’Interno dovrebbe arrivare nei primi giorni di gennaio.

Nella serata di ieri è stato confermato, da parte dell’intera giunta, il proprio impegno nel governo della città e a supportare ancora di più la sindaca che, comunque, rimane in carica.

