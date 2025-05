Incarichi per Joseph Catalano e Petetta

Joseph William Catalano, già commissario comunale di Forza Italia a Forlì, è diventato responsabile regionale dell’organizzazione del partito. È una delle nomine forlivesi degli azzurri: la deputata Rosaria Tassinari ha mantenuto il ruolo di coordinatrice dell’Emilia-Romagna (a sceglierla fu Silvio Berlusconi, all’inizio di questa legislatura, la prima in parlamento per lei). E ha portato con sè, nella struttura regionale, due forlivesi. Oltre a Catalano, c’è anche Giuseppe Petetta: l’assessore all’ambiente e alla viabilità della giunta Zattini si occuperà dei rapporti con gli alleati in Romagna (curioso che in questi giorni sia stato attaccato dalla Lega, che fa proprio parte della coalizione di centrodestra).

Catalano, intanto, ha accettato l’incarico "con serietà e determinazione, con la stessa passione che hanno caratterizzato da sempre il mio percorso in Forza Italia, forza politica liberale, cattolica ed europea".