Incarico sindacale a Della Corna:: "Mi dimetto da consigliere"

Il consigliere comunale di Bertinoro Mattia Della Corna, appartenente al gruppo di minoranza BartnOra, ha rassegnato le proprie dimissioni due giorni fa. Una decisione che era nota dall’inizio dell’estate, ma che è stata resa ufficiale ora alla ripresa dei lavori consiliari: a sostituirlo dovrebbe essere il primo dei non eletti Andrea Casali. Della Corna era stato uno dei promotori e anche presidente dell’associazione Civitas che poi era confluita nella lista civica BartnOra, a sostegno della candidatura di Barbara Asioli alle amministrative di tre anni fa, che videro però trionfare Gessica Allegni per il centrosinistra. "Ho ricevuto un incarico sindacale a livello regionale in ambito scolastico – spiega Della Corna che è professore alle superiori –, questo non mi consentirà di avere il tempo di svolgere al meglio il mio ruolo di consigliere. Inoltre, mi sono accorto che questo compito non fa proprio per me: io sono un tipo propositivo e studiarsi sempre le carte per trovare qualcosa che non va, a prescindere dal progetto, nelle proposte della maggioranza non è nelle mie corde. È stata comunque una bella esperienza che spero di aver svolto al meglio delle mie capacità".

ma.bo.