Incastrati dalle immagini tivù. Doppia rapina in poche ore: in manette bandito e complice

Non era solo. C’era anche un complice, il palo. Il bandito che nel giro di poche ore, il 19 agosto scorso, ha rapinato prima (nel pomeriggio) la gelateria ’Le Conserve Bio’ di via Seganti e poi, verso le 20.30, il chiosco ’Fata Piada’ di fianco allo stadio in via Campo di Marte, è finito in manette assieme a un suo sodale. Un doppio arresto eseguito dalla polizia di Forlì e da quella di Catania.

L’esecutore materiale dei colpi arrivava da Catania. Un ’trasfertista’ del crimine. Il palo era invece un forlivese, già noto alle forze dell’ordine per diversi trascorsi criminali; sul suo conto – annotano gli inquirenti – "pesano già condanne definitive per reati di stampo mafioso, omicidio e contro il patrimonio".

Il doppio arresto è stato effettuato con un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari. L’autore materiale delle rapine è stato arrestato dalla squadra mobile di Catania in stazione, appena è sceso dal treno. Contestualmente la squadra mobile di Forlì ha arrestato il complice e basista. Entrambi si trovano ora in carcere.

Travisato e armato di pistola: un cliente si presenta così nel primo pomeriggio del 19 agosto alla gelateria di via Seganti. Non dice una parola, si limita ad esibire l’arma e poco dopo si avvia verso la cassa, dalla quale sottrae circa mille euro. Il palo attende il bandito in macchina e insieme si danno poi alla fuga. Secondo l’accusa il basista forlivese avrebbe offerto l’alloggio all’esecutore dopo i colpi.

Il blitz serale alla piadineria assume più o meno gli stessi conotati a livello di dinamica: il bandito si presenta travisato e con una pistola in pugno, senza peraltro fasri intimorire dalla folla di clienti presenti a quell’ora, le 20.30. Anche in quel caso l’uomo non dice una parola e si dirige verso la cassa, la apre e poi scappa con circa 2mila euro.

Testimonianze e visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno consentito agli investigatori forlivesi di individuare i responsabili: analizzate infatti decine e decine di telecamere, che sono servite a concentrare l’attenzione dei detective su un’auto che era presente nelle vicinanze di entrambi gli esercizi pubblici; da quella stessa macchina qualche giorno dopo le rapine è stato notato scendere un passeggero, accompagnato in stazione. Le caratteristiche dell’uomo corrispondevano proprio a quelle del rapinatore.

La persona che aveva invece la disponibilità dell’autovettura era già nota agli investigatori della questura di Forlì. È scattata quindi una perquisizione domiciliare nella sua abitazione. Decisivo è stato il sequestro dell’impianto di videosorveglianza della casa, dove si nota che il rapinatore ’trasfertista’ era stato ospitato proprio in quell’edificio per il tempo necessario per compiere le rapine.

"Sono orgoglioso del lavoro svolto dagli investigatori – sottolinea il questore di Forlì Claudio Mastromattei –. Con questi arresti abbiamo dato una risposta immediata a eventi criminosi che avevano destato legittima preoccupazione nella cittadinanza".