Incendio Forlì, fuoco in un’azienda di pallet in via De Mercanti

Forlì, 3 settembre 2024 – Un incendio scoppiato attorno alle due della scorsa notte, sta impegnando anche questa mattina numerose squadre dei vigili del fuoco, a Forlì. Le fiamme si sono improvvisamente levate da diverse cataste di legno depositate sul piazzale di una ditta specializzata nella produzione di pallet in legno, in via Dei Mercanti, nella zona industriale di Pieve Acquedotto, alla periferia della città.

Il rogo alimentato dal materiale altamente infiammabile si è rapidamente esteso, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, minacciando i vicini capannoni e uffici dell'azienda.

Scattato l'allarme sul posto sono entrate in azione quattro squadre dei vigili del fuoco del comando di Forlì, una da Cesena, una da Rocca San Casciano, un'altra da Faenza e una, a dimostrazione della pericolosa estensione dell'incendio, dal distaccamento aeroportuale di Forlì.

Circoscritto ed estinto il vasto rogo, sono ancora in corso le operazioni di smassamento del materiale bruciato per evitare possibili nuovi focolai. Le fiamme hanno danneggiato alcuni mezzi parcheggiati del piazzale. I danni, ancora da valutare, paiono ingenti, anche se limitati del pronto interventi dei pompieri. Da chiarire le cause scatenanti il fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire l'accaduto.