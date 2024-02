Incendio in casa, fiamme partite dalla cucina: le possibili cause

Forlì, 4 febbraio 2024 – All’origine dell’incendio scoppiato venerdì sera, che ha portato alla morte di Antonietta Faraone, classe 1958, ci sarebbe il malfunzionamento di un elettrodomestico o un fornello del gas rimasto acceso nella cucina della sua abitazione in via Sbaraglio 20, alla periferia di Meldola, vicino al cimitero in direzione della strada per Piandispino. L’episodio ha scosso profondamente la comunità meldolese. Proseguono le indagini da parte degli inquirenti, a partire dai vigili del fuoco e dei carabinieri, per capire come si sia originato l’incendio che ha portato alla morte la 65enne. L’abitazione è sotto sequestro e i segni del rogo di giorno sono ben visibili. Faraone era arrivata a Meldola una ventina di anni fa: due figli e un fratello, era stata dipendente nell’azienda Olitalia, ma era una persona molto riservata e sono pochi a ricordarsi di lei. "Non la conoscevo personalmente – dice il sindaco Roberto Cavallucci –. Al momento le indagini sono strettamente riservate come mi ha confermato il comandante dei carabinieri. E’ una tragedia che ha colpito la nostra città, siamo vicini ai famigliari ai quali porgo le più sentite condoglianze". Cordoglio è stato espresso anche da don Enrico Casadio della Comunità Cristiana Cattolica Meldolese. Laura Stradaroli, giornalista, racconta: "La conoscevo di vista e la vedevo nei negozi o al mercato a fare la spesa. Era sempre sola. Alle comunali del 2019, quando mi sono presentata come candidata sindaca, era una mia convinta sostenitrice. Mi spiace molto, era una brava persona".

La tragedia si è consumata venerdì verso le 19,30 e a dare l’allarme è stato il vicino di casa, dopo che aveva visto uscire il fumo dall’abitazione della Faraone. Quando sono arrivati i soccorsi la donna è stata portata subito fuori ma, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarla, è spirata a causa dei fumi inalati. La villetta bifamiliare dove abitava era di ridotte dimensioni, ma nonostante ciò la Faraone non è riuscita a domare le fiamme che si erano sprigionate e a fuggire in tempo. Il perché è forse legato alla scarsa mobilità della vittima che, pare, fosse uscita da pochi giorni dall’ospedale dopo un intervento chirurgico. Sono solo ipotesi, mentre la tragedia resta. Ancora da fissare la data del funerale.