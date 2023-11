Incendio nella villetta a Forlimpopoli, donna muore asfissiata

Forlimpopoli, 25 novembre 2023 – Un sabato pomeriggio che si è trasformato in tragedia per una famiglia di Forlimpopoli. Una donna di 79 anni, sposata, madre di due figli, è morta nella sua abitazione a causa di un incendio che è divampato nel seminterrato. Il rogo si è sviluppato questo pomeriggio verso le 16.30. L’allarme è scattato quando i vicini di casa di una villetta a schiera in via Diaz al civico 39 A, hanno sentito un forte odore di plastica bruciata provenire dall’abitazione.

Non si vedevano le fiamme provenire dalla casa, ma era chiaro che qualcosa stava bruciando. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e sono entrati subito nell’abitazione. Hanno trovato il corpo senza vita della donna che era sola in casa e non è riuscita a mettersi in salvo. Dalle prime ricostruzioni sembra la donna sia rimasta asfissiata dal denso fumo che ha avvolto la casa e che sia morta a causa delle esalazioni diffuse dall’incendio divampato nel seminterrato. Si esclude al momento la natura dolosa del rogo. Si tratterrebbe infatti di un evento di natura accidentale.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco di Forlì, Cesena e Rocca San Casciano che hanno provveduto a contenere l’incendio e ad operare nella ricerca di persone all’interno. Purtroppo per la donna di 79 anni non c’era più niente da fare: è stata ritrovata senza vita dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i sanitari del 118, e il medico legale. É stato necessario un grande dispiegamento di mezzi per spegnere le fiamme che erano divampate all’interno dell’abitazione, mentre all’esterno anche il traffico è andato temporaneamente in tilt.

Le forze dell’ordine hanno avvisato i familiari della vittima che viveva in casa con il figlio e il marito. Nell’abitazione di via Diaz si è precipitata anche la figlia che ha subito un forte choc per l’accaduto, ed è stata presa in carico dai sanitari.

All’interno dell’appartamento è andato quasi tutto distrutto. La casa era piena di oggetti di ogni tipo e questo ha causato il rapido propagarsi delle fiamme all’interno dell’abitazione. Ora la casa in via Diaz al civico 39 A è inagibile. L’immobile ha subito danni ingenti.