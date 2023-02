Incendio in appartamento, tre lievi intossicati

Attimi di paura l’altra sera per un incendio in abitazione in via Brando Brandi, a Carpena. Sul posto, i vigili del fuoco del comando di viale Roma, che hanno operato per spegnere le fiamme, sviluppatesi in camera da letto. I pompieri hanno messo in salvo tre persone, risultate lievemente intossicate, ma poi, dopo le cure apportate, subito ristabilite. Salvati dai vigili del fuoco anche un cane, un gatto e un papagallo. Cause delle fiamme da valutare. Danni limitati, ma immobile dichiarato inagibile.