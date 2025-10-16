Incendio in casa a Forlì, due feriti

L'altra guerra

Forlì
16 ott 2025
SOFIA NARDI
Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Zampeschi

I vigili del fuoco in azione

I vigili del fuoco in azione

Forlì, 16 ottobre 2025 – Alle ore 17 di questo pomeriggio due squadre della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute in via Zampeschi dove era in corso l'incendio di un'abitazione che ha gettato nel panico gli abitanti dello stabile.

Le squadre sono giunte tempestivamente sul posto e hanno provveduto a domare e poi a spegnere le fiamme che, nello specifico, coinvolgevano il garage dell'abitazione.
Durante l'intervento sono state soccorse anche due persone che erano rimaste ferite durante l'incendio, subito affidate alle cure dei sanitari. Le due persone ferite non risultano essere in pericolo di vita. 
