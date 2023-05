Incendio oggi a Forlì: madre e due figlie salvate dalle fiamme

Forlì, 15 maggio 2023 - Incendio in piena notte in un’abitazione di Forlì: i vigili del fuoco hanno soccorso e salvato tre persone, una madre e due figlie.

L'intervento dei vigili del fuoco in un'abitazione: foto generica

Risultano intossicate dal fumo, e dunque sono state affidate dai pompieri al personale sanitario a Forlì.

Il tweet dei vigili del fuoco: "Dalle 3 è in corso un intervento per un incendio che ha interessato la copertura di un'abitazione. In corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza".

Notizia in aggiornamento