Incendio a Forlì, palazzo in fiamme in pieno centro: 11 famiglie evacuate

Forlì, 9 giugno 2025 – Fiamme e paura nella notte in pieno centro a Forlì per un incendio divampato poco dopo le 4.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivate a sirene spiegate tre squadre dalle Sede centrale dei vigili del fuoco di Forlì, una dal Distaccamento di Cesena, una di Rocca San Casciano ed una di Faenza.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Giova per l’incendio che si è sviluppato, per cause ancora da accertare al piano terra di una palazzina.

Rapidamente le fiamme hanno coinvolto tutta la struttura fino al tetto.

Undici i nuclei familiari evacuati. Ingenti i danni. Nessuna persona ferita