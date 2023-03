Incendio Forlì, paura per San Giuseppe Artigiano

L'intervento dei vigili del fuoco

Forlì, 7 marzo 2023 – Allarme incendio alle 23 di domenica alla chiesa di San Giuseppe Artigiano, in viale Fratelli Spazzoli. In realtà le fiamme – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – si sono originate in un locale a fianco. Ma grande è stato il timore, nei primissimi minuti degli eventi, che la chiesa stessa potesse essere danneggiata dalle fiamme. Così non è stato, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con due squadre del comando provinciale di viale Roma.

Epicentro del rogo, un magazzino adiacente alla struttura religiosa. I pompieri sono riusciti in breve tempo a spegnere il focolaio, alimentato da materiale vario, infiammabile, posto all’interno del locale, evitando così il propagarsi del fuoco all’edificio sacro. Non si segnalano persone coinvolte. In corso accertamnenti per risalire alle cause. Si ipotizza al momento un cortocircuito.