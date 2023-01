Incendio nella notte a Forlì: evacuata una palazzina. Paura e fiamme

Vigili del fuoco in azione

Forlì, 18 gennaio 2023 – Notte di paura per i residenti di una palazzina a Forlì: verso le 4 un incendio è divampato da un appartamento al secondo piano gettando nel panico i condomini, che hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Sul posto, i pompieri hanno trovato una grande nube di fumo e prontamente hanno fatto evacuare i residenti.

Vuotata la palazzina, i vigili del fuoco hanno imboccato le attrezzature speciali e sono penetrati lì, dove si è originato il fuoco. Giunti al secondo piano, all’interno dell’appartamento in fiamme, hanno individuato la fonte dell’incendio: un televisore. I pompieri hanno così spento le fiamme con gli estintori idrici e successivamente ventilato l’appartamento con un elettro-ventilatore per cacciare il fumo di combustione. Successivamente, gli stessi hanno verificato la qualità dell’aria in tutti gli appartamenti della palazzina con un rilevatore multigas.

Constato che tutto fosse in regola, i residenti sono potuti rientrare in casa dopo oltre 3 ore dall’allarme. Fortunatamente l’incendio non ha provocato danni a persone; a constatarlo, i sanitari di Romagna soccorso giunti sul posto.