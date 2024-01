Incentivi per smaltire l’amianto: "Oltre 30 richieste al Comune, emetteremo un nuovo bando"

Ha riscontrato un ampio apprezzamento il primo bando promosso dal Comune di Forlì volto ad erogare incentivi alle imprese del territorio per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto. Alla chiusura della finestra temporale per l’inoltro delle domande, infatti, risultano essere arrivate 32 richieste di contributo, di cui 8 avanzate da proprietari di fabbricati ed edifici ad uso produttivo, commerciale e agricolo che hanno già effettuato la rimozione e lo smaltimento di coperture in cemento amianto.

"Il bando – spiega l’assessore agli affari legali Marco Catalano – è stato molto apprezzato sia dalle associazioni di categoria che dalle piccole e medie imprese della città. Al 31 dicembre, termine ultimo per presentare la domanda di contributo, avevamo già esaurito la dotazione finanziaria che ammontava a 80 mila euro". Chi è rimasto escluso, però, ha ancora la possibilità di ottenere risposta in un secondo momento, infatti Catalano precisa che "una volta terminata l’attività istruttoria da parte dei nostri uffici, valuteremo se integrare il bando con ulteriori fondi".

Un risultato che, per l’amministrazione, giunge come una conferma: "Certamente – conclude l’assessore – siamo molto soddisfatti di questo primo risultato. L’avviso, mai pubblicato prima a Forlì, è stato ragionato con i nostri tecnici e le associazioni di categoria per riqualificare i luoghi di lavoro, tutelare la salute pubblica e la qualità dell’ambiente dal rischio amianto. Considerata la natura pilota del progetto, possiamo considerare queste prime richieste di contributo un successo inatteso e di grande portata, che ci spinge a ragionare per l’attivazione di un nuovo bando per l’anno 2024".