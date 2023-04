Inchiesta bis della Figc sulla Juve Tra i coinvolti, il ’forlivese’ Manna

Svetta un nome famigliare a Forlì nell’elenco dei dirigenti della Juventus finiti nell’inchiesta denominata ’manovra stipendi’, parallela a quella delle plusvalenze, che ha portato due giorni fa la procura della Figc ad accusare i vertici della Vecchia Signora per violazione della lealtà sportiva. Il nome, appaiato a quelli di altri 8, tra cui Agnelli, Paratici, Nedved e Cherubini, è quello di Giovanni Manna, direttore sportivo della Juve under 23 in serie C.

Classe 1988, nato a Vallo della Lucania (Salerno), cresciuto in Lombardia con la famiglia, Manna è entrato a far parte della Juventus nel luglio del 2019, vestendo i panni di responsabile della Primavera. Manna però nella stagione 2013-14 – aveva 25 anni ed era alla sua prima esperienza nel calcio professionistico – è stato team manager del Forlì. La società biancorossa, a quei tempi guidata da Romano Conficconi, militava nel girone B della C2.

A proporre Manna in viale Roma fu l’allora dirigente biancorosso Lorenzo Pedroni assieme al quale aveva frequentato un master per dirigenti calcistici a San Marino. Dopo l’esperienza finita bene – con lo spareggio vinto dai Galletti col Porto Tolle – per Manna arrivò la chiamata del Chiasso, in Svizzera; passò poi al Lugano dove, in poche stagioni, con Zambrotta, Zeman e Tramezzani in panchina, da direttore sportivo, ha raggiunto la qualificazione all’Europa League.