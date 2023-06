Inchiesta sulla droga Fiore non risponde al giudice "Attendiamo ancora gli atti"

di Ettore Morini

Gianluca Fiore, l’autotrasportatore forlivese di 46 anni amico dell’ex deputato Gianluca Pini, coinvolto nelle indagini sia di Forlì che, soprattutto, della Dda di Bologna, è comparso ieri per la prima volta dopo l’arresto davanti a un giudice (il gip del procedimento è Andrea Salvatore Romito, pm assegnatario Roberto Ceroni, mentre a rivesitre quest’ultimo ruolo per l’ambito forlivese è Laura Brunelli).

L’interrogatorio di ieri riguardava in particolare il secondo filone, quello in cui gli inquirenti della Direzione distrettuale antimafia hanno raccolto elementi su un giro internazionale di stupefacenti arrivando all’esecuzione di ben 27 provvedimenti cautelari: uno di questi, appunto, è quello di Gianluca Fiore, detenuto attualmente nella casa circondariale di Forlì. Fiore però, rappresentato dall’avvocato Marco Martines, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

"Non siamo ancora nella disponibilità degli atti – ha spiegato l’avvocato Martines – e quindi è stato necessario optare per questa scelta". Fiore resta pertanto in carcere "anche se ci riserviamo poi di proporre l’istanza di scarcerazione, o perlomeno la richiesta degli arresti domiciliari – spiega il legale – non appena potremo avere la disponibilità dei documenti".

Sono due gli episodi specifici in cui Fiore è chiamato in ballo dagli inquirenti: uno del 2019, l’altro durante la prima fase del Covid, nell’agosto del 2020, quando su un camion della ditta cesenate di autotrasporti Ciuccoli vennero trovati al traforo del Monte Bianco 28 chili di cocaina; un viaggio ‘scortato’ dallo stesso Fiore, trovato in quell’occasione in possesso invece di un modico quantitativo di droga e segnalato per questo alla Prefettura.

Per quanto riguarda il filone forlivese, invece, su Fiore non penderebbero più imputazioni specifiche sul caso delle mascherine, ma resta aperto un altro versante investigativo: proprio quello che lo chiama in causa per la ditta Ciuccoli, della quale gli inquirenti lo ritengono il reale titolare – "ma lui nega di esserlo", specifica il suo avvocato –, e anche per le indagini d’ufficio su una truffa da 750mila euro ai danni di un istituto bancario, di cui viene ritenuto l’autore e di cui deve rispondere pure per l’ipotesi di autoriciclaggio.