Inchiostro Donna: domenica torna la festa in biblioteca

Domenica nella biblioteca comunale ‘Plebino Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole è in programma la dodicesima edizione di ‘Inchiostro Donna, incontro di donne che amano scrivere’. Un appuntamento promosso dall’associazione socio culturale al femminile voceDonna, guidata dalla vulcanica Carla Grementieri: dalle 10 alle 17 "si scrive, si parla, si legge, ci si diverte e si trascorre un’intera giornata di sorellanza immerse nell’arte" spiega la leader del sodalizio. Alle 10 sono previste l’accoglienza, la registrazione e presentazione delle partecipanti; mezz’ora più tardi il via al laboratorio di scrittura mentre alle 13 pausa per il pranzo al sacco. Alle 14 conclusione del laboratorio e alle 15,30 la premiazione dell’ottava edizione del concorso letterario ‘La voce delle donne’ con la partecipazione dell’attrice Sabina Spazzoli e della pittrice Marilena Tesei, che esporrà alcune opere. Seguirà la lettura degli elaborati collettivi scritti durante il laboratorio, quindi gran finale con un mandala di arrivederci. L’evento gode del patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Per prenotazioni e informazioni, scrivere a vocedonna1@gmail.com. La biblioteca comunale si trova in viale Marconi 115, in seno al parco delle scuole con ingresso anche da via del lavoro attraverso la pista Viavai.

Francesca Miccoli