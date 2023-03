Incidente tra aerei a Guidonia oggi: i velivoli usati anche a Forlì in un corso di scuole superiori

Forlì, 7 marzo 2023 – Gli ultraleggeri che sono precipitati tra le case questa mattina a Collefiorito di Guidonia, erano stati utilizzati alcune settimane fa per il corso di ‘Cultura Aeronautica’ rivolto agli studenti delle scuole superiori di Forlì.

Uno dei piloti morti era stato istruttore a Forlì

Nella tragedia sono morti due piloti, uno dei quali è Marco Meneghello, che era stato a Forlì, come docente e istruttore. Aveva dedicato alcune delle ultime sue settimane di vita all'incontro e alle lezioni con centinaia di ragazzi, tra i 16 e i 20 anni, delle scuole superiori di Forlì, nell'ambito del progetto 'Cultura Aeronautica'.

In quell'occasione gli uomini del 60° Stormo di stanza a Guidonia erano stati in città per formare ragazzi appassionati di volo, tra i quali potrebbero esserci i piloti di domani. Forlì era stata scelta per la sua grande tradizione: la presenza dell'Aeronautica militare, l'aeroporto Ridolfi, l'istituto aeronautico 'Francesco Baracca' (anche se l'iniziativa era allargata a tutte le scuole) e molto altro ancora. In quelle settimane, i ragazzi avevano seguito lezioni teoriche, poi provato l'ebbrezza del volo: tra gli istruttori, a bordo dei velivoli, c'era stato lo stesso Meneghello.

A sinistra uno dei due aerei militari, Siai 208. A destra lo schianto tra le case. Nel riquadro i piloti morti

Scontro tra aerei: cos’è successo

Gli aerei distrutti nell'incidente aereo di Guidonia dunque erano stati entrambi a Forlì. Come ha fatto sapere l’Aeronautica, i due velivoli U-208 del 60/o Stormo di Guidonia, in volo nell'ambito di una missione addestrativa pre-pianificata, "sarebbero entrati in collisione, per cause al momento non note, precipitando al suolo in un'area nei pressi dell'aeroporto militare di Guidonia, 07 marzo 2023. I due piloti purtroppo sono deceduti nell'impatto. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso”.

Una tragedia che ha visto la morte dei piloti, anche se non risultano ulteriori feriti. La procura ha fatto sapere che avvierà un’indagine per capire le cause dell’incidente e dello schianto.