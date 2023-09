Incidente in autostrada, sindaca ferita

Tredozio (Forlì), 30 settembre 2023 - L’incubo non si placa per Tredozio. E ieri a mezzogiorno si mostra con le fattezze d’un camion che sull’autostrada A1, vicino a Reggio Emilia, finisce contro l’auto su cui viaggia la sindaca Simona Vietina, che è in compagnia di Melania Colinelli, ingegnere dell’Unione dei Comuni, e Domenico Pierazzoli, ex vice sindaco di Tredozio. Lo schianto è violento. Per fortuna le conseguenze non sono gravissime. Lo choc però è tremendo.

Melania Colinelli ha riportato gli effetti fisici più gravi: secondo un primo bollettino medico avrebbe subito la frattura scomposta di una gamba. Una tac all’ospedale di Montecchio Emilia avrebbe invece scongiurato conseguenze gravi per il sindaco Vietina (raggiunta poi dal marito Andrea Ceroni), uscita con lievi contusioni ma ancora fortemente scossa. Ferite lievi – stando alle informazioni che trapelano dal nosocomio – anche per Domenico Pierazzoli, che era alla guida dell’auto. Vietina e Pierazzoli sono stati dimessi in serata. I tre stavano andando a Reggio Emilia per visionare alcune casette in cui ospitare i ragazzi della scuola di Tredozio, danneggiata dal terremoto del 18. La notizia ha sconvolto non solo Tredozio ma l’intera vallata.