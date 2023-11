Forlì: camion carico di polli si ribalta, ferito un ciclista

Forlì, 4 novembre 2023 – Un camion carico di polli si è ribaltato su un fianco questa mattina a Forlì, in viale Bidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un ciclista 73enne, portato in ospedale in condizioni di media gravità dpo essere stato urtato dal rimorchio.

Presenti anche il servizio veterinario dell'Asl per la valutazione degli animali e la polizia locale.

All’origine dello scontro potrebbe esserci il tentativo del conducente dell’autoarticolato di evitare lo scontro con un’auto: il mezzo si sarebbe ribaltato al termine della manovra, forse brusca. L’autista è rimasto illeso.

La strada è stata chiusa per rimuovere il mezzo. Diversi i polli morti.