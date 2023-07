Incidente di Villafranca Gravi le condizioni del bambino di 8 anni

Restano gravi le condizioni del bimbo di 8 anni rimasto ferito nella serata di martedì in un incindente stradale a Villafranca, in via dei Prati, vicino a San Tomè.

Il piccolo è tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, dov’era stato trasportato subito dopo lo schianto, col codice di massima gravità. Per il bambino permane la prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto verso le 20.15 di martedì; in base a una prima ricostruzione della dinamica, effettuata dagli agenti della polizia locale di Forlì, la Volkswagen Passat guidata dal padre del piccolo, un ucraino di 27 anni, avrebbe sbandato nei pressi di una curva, andando poi a sbattere contro un palo di cemento dell’energia elettrica.

All’interno della vettura c’erano quattro adulti e due bambini. Sul posto sono subito accorsi vigili del fuoco e ambulanze. Il piccolo ha subito un violento trauma e avrebbe perso conoscenza. Lievemente ferita la sorellina di 3 anni. Feriti in modo non grave anche i quattro adulti.