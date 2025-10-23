Incidente con furgone di farmaci radioterapici a Forlì: 4 feriti e allarme radioattività

Forlì, 23 ottobre 2025 – Grave incidente stradale ieri sera a Forlì, ha coinvolto complessivamente quattro veicoli tra cui un furgone che trasportava un carico altamente sensibile: farmaci radioterapici.

L'incidente è avvenuto intorno alle 21:30. Le cause esatte della collisione a catena sono ancora al vaglio delle Forze dell'Ordine, ma la presenza del mezzo speciale ha immediatamente fatto scattare un protocollo di emergenza più complesso del solito.

Sul luogo dell'incidente sono accorse prontamente le squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e per il monitoraggio della radioattività. Il personale specializzato ha eseguito misurazioni costanti lungo il tratto stradale interessato per scongiurare qualsiasi rischio legato alla dispersione del carico.

L'operazione è proseguita fino al completo recupero dei farmaci radioterapici da parte di personale tecnico appositamente addestrato. Questo tipo di medicinali, utilizzati in ambito oncologico, richiede infatti procedure di movimentazione e trasporto estremamente rigorose per garantire l'incolumità pubblica e ambientale.

I feriti e i soccorsi

Nonostante la gravità della dinamica che ha coinvolto i quattro mezzi, il bilancio relativo alle persone è meno grave del previsto. In totale, 4 hanno riportato ferite e sono state soccorse dal personale del 118, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Per la gestione della viabilità, la messa in sicurezza della zona e i rilievi di rito, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Locale e i carabinieri.